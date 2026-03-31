Politie zoekt naar drie verdachten na zware mishandeling in De Held (update)

De politie is al sinds dinsdagochtend op zoek naar drie mannen, die kort voor 10.00 uur betrokken waren bij een ernstige mishandeling van een man voor een woning aan de Jacob Schorerstraat in De Held.

Volgens de politie is het slachtoffer, na eerste hulp ter plaatse, overgebracht naar een ziekenhuis. Bij het incident waren drie in het zwart geklede mannen betrokken. Na de mishandeling vluchtten zij weg in een grijze Opel Corsa. Waar het drietal naartoe vluchtte is onbekend. Deze auto heeft zeer waarschijnlijk een deuk in het portier aan de linker achterzijde van de auto.

De politie is nog bezig met onderzoek om tot signalementen van de verdachten te komen. Ook nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling: “We hopen dat er in ieder geval iemand is die aanslaat op de omschrijving van het voertuig met die specifieke schade. Misschien heb je de auto nog zien rijden of zie je dat deze ergens geparkeerd is. Ook zijn we benieuwd of er mensen zijn die mogelijk meer weten over de vluchtrichting, de aanleiding of uiteraard over de verdachten. Woon je in de buurt en beschik je over een deurbelcamera of een dashcam? Wellicht staan daar de vluchtauto of de verdachten op. Deze beelden ontvangen we heel graag.

Tips rond het incident kunnen met de politie worden gedeeld via telefoonnnummer 0900-8844. Anoniem getuigen kan ook via 0800-7000. Beelden kunnen worden geüpload via politie.nl. Houd in alle gevallen zaaknummer 2026083466 bij de hand.