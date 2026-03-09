Politie zoekt getuigen van mishandeling in Oosterhoogebrug

Foto via Politie.nl

De politie schakelde maandagmiddag de hulp in van het publiek bij een mishandelingszaak in Oosterhoogebrug.

De mishandeling vond afgelopen vrijdagavond (6 maart) plaats rond 21:25 uur op de Leewenburgstraat. Wat er precies is gebeurd en of er eventueel letsel bij slachtoffers is, meldt de dienst niet.

Wie iets heeft gezien of gehoord, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. Een DM naar de Politie Groningen-Noord via Instagram is ook een optie. Houd in alle gevallen zaaknummer 2026059249 bij de hand.