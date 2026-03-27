Politie zoekt getuigen van mishandeling conducteur in trein naar Schiphol tussen Stad en Assen

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van een conducteur, die afgelopen maandagmiddag plaatsvond in een trein van Groningen richting Schiphol.

Het incident vod plaats in de trein die om 16.48 uur vertrok uit Groningen en om 17.05 uur aankwam in Assen. Volgens de politie zaten er meerdere reizigers in het treinstel waar de mishandeling plaatsvond, waaronder mogelijk mensen die getuige zijn geweest van het incident.

Wie de mishandeling zag of hoorde, of op andere wijze meer weet over het incident en nog niet met de politie heeft gepraat, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Beeldmateriaal is ook welkom. Wie anoniem wil getuigen, kan dat doen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Vermeld in alle gevallen registratienummer PL0100-2026075919.