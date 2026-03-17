Politie zoekt getuigen van inbraak bij voetbalclub Mamio

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is een onderzoek gestart naar een inbraak bij het pand van voetbalclub Mamio aan de Eikenlaan. Getuigen of mensen met meer informatie over het incident wordt verzocht zich te melden.

De inbraak vond plaats in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 maart, tussen 21.30 uur en 09.00 uur. Vanwege het lopende onderzoek doet de politie op dit moment geen uitspraken over de buit of eventuele aangerichte schade aan het clubgebouw.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die rond het tijdstip van de inbraak iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van sportpark De Parrel. “Heb je informatie die kan helpen bij het onderzoek? Bel dan met de politie via 0900-8844. Wil je liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000”, aldus de opsporingsdiensten.

Maatschappelijke rol

Voetbalclub Mamio werd opgericht in 1971 en speelt tegenwoordig op sportpark De Parrel. Sinds 2015 zet de club vol in op een jeugdafdeling, waarmee de vereniging een belangrijke maatschappelijke rol vervult voor jongeren in de omliggende wijken.