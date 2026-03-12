Politie zoekt getuigen en beelden van drie incidenten afgelopen dinsdag

Foto: 112 Groningen

De politie zoekt getuigen en camerabeelden van een drie incidenten die eerder deze week, op dinsdagavond 10 maart, hebben plaatsgevonden in de stad. De politie zegt dat de incidenten mogelijk met elkaar te maken hebben.

Een van de incidenten is de beroving van een gewatteerde jas met een wit Nike-logo. Rond 19.45 uur werd een minderjarige jongen op het Kervelpad in Ulgersmaborg beroofd van deze jas door twee jongens die op een fatbike reden. De verdachten vluchtten daarna richting de Pop Dijkemaweg. Beide jongens droegen een bivakmuts en reden zonder verlichting.

De persoon achterop werd omschreven als ‘rond de 16 jaar oud, licht getinte huidskleur, dikke wenkbrauwen en donkere ogen’. De jas is mogelijk verkocht.

Vrouw lastiggevallen

Net voor de beroving werd een jonge vrouw lastiggevallen bij de Oosterhamrikbaan. Ze fietste op dat moment samen met een vriend. Ook bij dit incident ging het om twee personen met hetzelfde signalement dat hierboven is omschreven.

De jongens riepen dat beide personen moesten stoppen en geld moesten afgeven. Hier is niet op ingegaan en de melders zijn doorgereden.

Jongen van de fiets getrapt

Om 20.40 uur werd een jongen van zijn fiets getrapt op het fietspad Hunzeboord, tussen de Pop Dijkemaweg en de Ulgersmaweg. Ook hier komt het signalement van de daders overeen met de omschrijving hierboven. Het slachtoffer is niet beroofd of bedreigd.

Tips

Wie iets gehoord, gezien of camerabeelden heeft, kan dit melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.