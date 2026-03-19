Politie zoekt drie jongeren die betrokken waren bij straatroof Hoornsedijk

De politie doet onderzoek naar een straatroof die woensdag 18 maart rond 16.35 uur plaatsvond aan de Hoornsedijk. Een 34-jarige man werd daar door drie jongeren op fatbikes aangesproken en onder dreiging gedwongen zijn persoonlijke bezittingen af te staan.

De 34-jarige man uit de stad liep bij het fietspad langs het Hoornsediep, in de omgeving van de Hoornsedijk en de Van Iddekingebrug. Op die locatie werd hij aangesproken door de drie jongeren.

De verdachten droegen donkere kleding. Eén van hen had zijn gezicht deels bedekt. Het gaat mogelijk om minderjarigen met een lichte of licht getinte huidskleur.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die rond 16.30 uur iets verdachts zagen, camerabeelden hebben of zelf zijn benaderd, worden gevraagd contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via politie.nl.