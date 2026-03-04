Politie zet nieuw middel in tegen jeugdoverlast in Haren: eerste verblijfsontzeggingen uitgereikt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Om de overlast door jongeren in Haren te beteugelen, wordt er sinds deze week gebruikgemaakt van een nieuw middel: verblijfsontzeggingen. De politie en handhavers hebben inmiddels de eerste acht ontzeggingen uitgereikt.

“Afgelopen jaar ontvingen we veel meldingen van overlast veroorzaakt door jeugd in Haren”, laat de politie weten. “Het ging bijvoorbeeld om jongeren die voorbijgangers nariepen, maar ook om het gooien met stenen en zelfs geweldsdelicten en vernielingen. Voor ons en de collega’s van handhaving was dit een lastige situatie, omdat niet elke vorm van overlast strafrechtelijk eenvoudig te vervolgen is.”

Directe consequenties

Sinds kort kan er echter gebruik worden gemaakt van een nieuw bestuurlijk middel: de verblijfsontzegging. Deze maatregel geeft een duidelijke boodschap. Wie zich misdraagt, kan een ontzegging van 12 uur opgelegd krijgen voor een specifiek aangewezen gebied. Gedurende die periode mag de overlastgever zich daar niet vertonen.

Het systeem kent een opbouwende strafmaat: wie binnen een half jaar drie keer zo’n korte ontzegging ontvangt, krijgt een zwaardere sanctie van maar liefst veertien dagen. Het grote voordeel van deze maatregel is dat er geen lange procedures nodig zijn; het heeft direct merkbare consequenties.

Grind gooien naar voorbijgangers

De afgelopen week moest het middel direct ingezet worden. Door het zonnige weer kwamen de eerste meldingen van overlastgevende jeugd alweer binnen. “Zo kregen we een melding van jeugd die voorbijgangers bekogelden met grind. Agenten en handhavers moesten worden ingezet om de situatie onder controle te krijgen.”

In nauwe samenwerking tussen politie en handhaving zijn direct acht verblijfsontzeggingen uitgereikt. “Het effect was direct merkbaar: de rust keerde terug en er kwamen geen nieuwe meldingen meer binnen”, aldus de politie. “Door op deze manier op te treden, hopen we de overlast in de toekomst te verminderen.”

Ook de ouders van de betrokken jongeren worden in kennis gesteld. De politie benadrukt dat daar een belangrijke rol ligt: “Het is aan de ouders om hun kinderen aan te spreken op hun gedrag.”