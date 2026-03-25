Politie toont geblurde video van mishandeling op Werkmanbrug: verdachten en belangrijke getuige hebben één week om zich te melden

De politie heeft woensdagmiddag vervaagde beelden gepubliceerd van de mishandeling van een jonge man aan de H.N. Werkmanbrug, gemaakt in de nacht van zondag 11 januari. Als de twee verdachten en een ‘belangrijke getuige’ zich niet binnen een week melden bij de politie, haalt de politie de vervaging weg en komen de drie betrokkenen herkenbaar in beeld.

Op de bewust zondagnacht (rond 06.00 uur) raakte het slachtoffer, na het stappen, in gesprek met twee jonge mannen die al op de brug stonden. Op de beelden is vervolgens te zien hoe het slachtoffer kort daarna door de twee jonge mannen wordt mishandeld.

Op de beelden is nog iemand te zien: aan de andere kant van de brug stond een andere jonge man te kijken. Vlak vóór de mishandeling liep deze persoon weg. Mogelijk heeft deze man wel gezien wat er is gebeurd, wat er aan de mishandeling voorafging of weet hij wie de verdachten zijn. De politie wil daarom graag met deze man in contact komen.

Signalementen van verdachten en getuige

Van de twee verdachten zijn woensdagochtend signalementen uitgegeven door de politie. De eerste verdachte is een man van 18 tot 25 jaar met een lichte huidskleur, normaal postuur en kort tot halflang bruin haar. Tijdens de mishandeling droeg hij een zwarte jas, een donkerblauwe spijkerbroek en sneakers.

De andere verdachte is een man van 18 tot 25 jaar met een licht getinte huidskleur, een slank postuur en donker krullend haar. Hij droeg die avond een zwarte jas, een spijkerbroek en sneakers.

De mannelijke getuige was van dezelfde leeftijd (18 tot 25 jaar) en heeft een lichte huidskleur en een normaal postuur. In de nacht van zondag 11 januari droeg hij een witte trui met capuchon, een spijkerbroek, een zwarte jas en witte Nike-sneakers.

Melden of beelden zonder blur online

Op dit moment zijn de beelden nog geblurd. De politie geeft betrokkenen eerst de kans om zich te melden. Als de getuige of de verdachten zich niet binnen een week melden, worden de beelden herkenbaar getoond.

De verdachten en de getuigen kunnen zichzelf kenbaar maken via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of via een online tipformulier. Ze kunnen zich ook direct melden via dit online formulier.

Andere getuigen of mensen met informatie over het incident kunnen zich eveneens melden. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.