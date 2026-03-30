Politie start klopjacht naar voor zedenmisdrijven veroordeelde TBS’er (41) uit Mesdagkliniek

Anne Dijkstra - Foto via Politie.nl

De politie is maandagmiddag een klopjacht begonnen naar de ontsnapte TBS’er Anne Dijkstra (41). Dijkstra, veroordeeld voor meerdere zedenmisdrijven, onttrok zich maandagochtend aan zijn toezicht tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen.

De politie weet dat Dijkstra, die vastzat in het forensisch-psychiatrisch centrum Mesdag, op maandagochtend om 11.11 uur nog gepind heeft in Hoogezand. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor van hem. Een gespecialiseerd opsporingsteam (FastNL) van de politie is ingezet om de man op te sporen.

Volgens de politie is Dijkstra 1.86 meter lang en heeft hij blauwe ogen, volle lippen en een mager postuur. Opvallend zijn zijn afstaande oren en donkere kringen onder zijn ogen.

Tijdens zijn ontsnapping droeg hij een bruine winterjas met lichte, brede banen over de schouders en mouwen en daaronder een witte hoody. Hij had een zwarte werkbroek aan en droeg zwarte werkschoenen. Op de laatst bekende beelden in Hoogezand droeg Dijkstra een donkerkleurige hoody. Hou er rekening mee dat hij inmiddels (weer) van kleding kan zijn gewisseld.

De politie voegt toe dat Dijkstra de Friese taal machtig is. Wie Dijkstra ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Wie weet waar hij verblijft, kan gratis bellen naar de urgente tiplijn via telefoonnummer 0800 – 0600.