Politie krijgt meerdere meldingen binnen over oplichters die vanavond actief zijn in Stad en Haren

De Politie Groningen waarschuwt op X voor oplichters. De politie heeft meerdere meldingen binnengekregen van nepagenten en nepbankmedewerkers die maandagavond bij Groningers hebben aangebeld.

De meldingen komen onder andere uit Haren en de Stad. Er zijn ook meldingen gekomen uit andere plekken in de provincie Groningen, waaronder Zevenhuizen en Uithuizermeeden.

De politie roept op om alert te zijn en geen waardevolle spullen of geld af te geven aan onbekenden. “Het is belangrijk om een gezond wantrouwen te hebben aan de deur. Ken je de bezoeker aan de deur niet, praat vanachter het glas van de voordeur en laat de ander niet zomaar binnen. Vermoed je een (poging tot) babbeltruc? Bel dan de politie op 0900-8844 of bel in noodsituaties 112.