Politie dreigt met herkenbare beelden van deze man, die uitgebreid inkopen doet op rekening van vrouw uit Stad

Foto via Politie.nl

Honderd verdachten van oplichting krijgen twee weken de tijd om zichzelf te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan worden hun gezichten vanaf 23 maart herkenbaar getoond op schermen langs de weg, televisie en internet. Eén daarvan deed een jaar geleden uitgebreid inkopen op de rekening van een vrouw uit Groningen.

De bankpas waarmee een spelcomputer en drie iPhones werden betaald, werd op dinsdag 4 maart 2025 gestolen bij een vrouw uit Groningen. Dat gebeurde nadat de vrouw werd gebeld door een nepbankmedewerker over verdachte transacties bij een winkel.

De man krijgt tot 19 maart de tijd om zichzelf aan te geven bij de politie. Dat kan onder meer digitaal via de knop onderaan deze pagina. Doet de verdachte dat niet, dan plaatst de politie op 23 maart een herkenbare foto van de verdachte.

‘Game Over?!’

De actie is onderdeel van de campagne ‘Game Over?!’ van de politie en het Openbaar Ministerie. Daarmee willen zij een grote groep mensen aanpakken die betrokken zijn bij oplichting, zoals nepagenten, pasophalers en fraudeurs die zich voordoen als medewerkers van een bankhelpdesk.

In de eerste fase zijn de beelden van alle honderd verdachten te zien op digitale schermen, in televisiereclames, in online advertenties en op de website politie.nl/gameover. De gezichten zijn in deze periode nog geblurd. Verdachten en hun bekenden krijgen tot en met donderdag 19 maart de tijd om zich bij de politie te melden. Als zij dat niet doen, worden de beelden vanaf maandag 23 maart zonder blur getoond. Dan zijn de personen duidelijk herkenbaar en kan het publiek helpen bij het vaststellen van hun identiteit.

‘Slachtoffers verliezen vertrouwen in mensen en in instanties’

De campagne richt zich op een groeiend probleem. In 2025 werden meer dan 13.000 incidenten met nepagenten gemeld. Het aantal gevallen van bankhelpdeskfraude ligt nog veel hoger. Slachtoffers zijn vaak kwetsbare ouderen. De gevolgen voor hen zijn groot. Veel slachtoffers verliezen hun vertrouwen in andere mensen en in instanties. Sommige slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte.

Volgens de politie zien sommige jongeren deze vorm van criminaliteit als een spel. In hun kringen wordt soms gesproken over een zogenoemde F-Game, waarbij mensen worden opgelicht voor geld. Politie en justitie hopen met de campagne niet alleen verdachten op te sporen, maar ook nieuwe daders af te schrikken. Jongeren worden soms voor een klein geldbedrag ingezet als loopjongen voor criminele groepen die zich bezighouden met deze vorm van fraude.