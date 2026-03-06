Plein aan Van Lenneplaan krijgt nieuwe bomen en meer groen

Foto via Wijkvernieuwing De Wijert

Het plein aan de Van Lenneplaan, op de hoek met de Van Schendelstraat, krijgt dit voorjaar een groener uiterlijk. Er komen nieuwe bomen, grotere plantvakken en extra ruimte voor fietsen.

De huidige bomen op het plein worden dit voorjaar vervangen. In de jaren tachtig zijn hier tien Noorse esdoorns geplant. Deze bomen zijn nu in slechte staat en worden daarom weggehaald. Daarna worden later in het voorjaar de nieuwe plantvakken aangelegd en het groen geplant.

Op het plein komen nieuwe bomen en verhoogde plantvakken met verschillende soorten struiken en planten. De plantvakken worden verhoogd aangelegd. Onder het plein liggen kabels en leidingen, waardoor er weinig ruimte is om diep in de grond te planten. Langs de plantvakken komt een bankje. Op het plein wordt ook ruimte gemaakt voor het parkeren van fietsen. Verder blijft de inrichting van het plein grotendeels hetzelfde.