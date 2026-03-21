PKC’83 blijft in de degradatiezorgen ondanks punt tegen TVC’28

Foto Andor Heij: PKC'83 - TVC'28 Rechts Daniel Sanafikhah

PKC’83 speelde zaterdagavond in het Twentse Tubbergen met 1-1 gelijk tegen TVC’28 en blijft in de degradatiezorgen.

Middenmoter TVC opende de score toen Thijs Koopman raak kopte. PKC kreeg vijf minuten voor de pauze een strafschop die door Fahim Bellghroub werd raak gemikt. Na rust waren er over en weer wat kansen die niet benut werden.

PKC blijft voorlaatste in de vierde divisie D en de afstand met de veilige twaalfde positie is zes punten. Volgende week speelt PKC in Doetinchem tegen DZC’68, dat drie punten meer heeft dan PKC en op een nacompetitieplek staat.