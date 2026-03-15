Petitie behoud DOT nadert 11.000 handtekeningen: “Duidelijke opdracht voor de politiek”

De petitie voor het behoud van DOT is zes weken na het bereiken van de mijlpaal van 10.000 handtekeningen doorgegroeid naar bijna 11.000 krabbels. Volgens de initiatiefnemers is het daarmee een geluid geworden waarmee de politiek de opdracht heeft om in de komende raadsperiode zorgvuldig te kijken naar wat deze plek nu betekent voor de stad.

De toekomst van het markante gebouw is onzeker. De gemeente Groningen wil samen met het UMCG en de RUG het gebied rondom de Petrus Campersingel en het Oosterhamrikkanaal de komende vijftien jaar transformeren in een Healthy Ageing Campus. In deze visie moet DOT plaatsmaken voor hoge nieuwbouw die past binnen het thema ‘meer gezonde jaren voor iedereen’. Hoewel DOT in 2014 opende als tijdelijk onderkomen, is het gebouw voor veel inwoners inmiddels onlosmakelijk verbonden met de stad. In december werden er in de gemeenteraad twee moties behandeld. Een voorstel om het gebouw op zijn huidige plek te behouden werd verworpen. Een voorstel waarbij er onderzoek gedaan wordt naar behoud, bijvoorbeeld door verplaatsing, kreeg wel een meerderheid.

“Het aantal ondertekenaars nadert inmiddels bijna de 11.000”, vertellen de initiatiefnemers van de petitie. “Daarmee laten duizenden mensen zien dat DOT voor hen veel meer is dan alleen een gebouw: het is een laagdrempelige plek waar ontmoeting, cultuur, debat en kennis samenkomen. Voor veel inwoners is het een plek waar je vanzelf naartoe gaat om elkaar te ontmoeten, te blijven hangen en iets te beleven; iets wat in de praktijk ontstaat en niet eenvoudig op papier te plannen is.”

Ontmoeting in de praktijk

Eén van de punten die de initiatiefnemers aanstippen, is dat DOT nu al een belangrijke functie vervult op het gebied van ontmoeting. Hun punt is daarom dat wat er al is, niet opnieuw gerealiseerd hoeft te worden: “DOT laat zien hoe ontmoeting tussen stad, cultuur en kennis in de praktijk werkt. Onlangs stond cabaretier Raoul Heertje op het podium met zijn stand-up comedy. Dit typeert precies waar deze plek zich voor leent: een avond waar humor, debat en ontmoeting samenkomen en waar een divers publiek, van studenten tot buurtbewoners, samenkomt. Juist dit soort spontane culturele programmering laat zien hoe een plek als DOT kan functioneren als een open podium voor de stad.”

Gesprekken met UMCG en RUG

“Veel plannen in de gebiedsvisie voor de Healthy Ageing Campus beschrijven toekomstige functies en ambities. DOT laat nu al zien hoe verbinding tussen stad en kennis in de praktijk kan werken. Tegelijk zoeken wij als initiatiefnemers van de petitie actief het gesprek met betrokken partijen in het gebied. Zo staan er gesprekken gepland met het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om beter inzicht te krijgen in de plannen rond de Healthy Ageing Campus en hoe bestaande plekken voor ontmoeting daarin een rol kunnen behouden. Wij merken dat DOT in de stad steeds vaker onderwerp van gesprek is geworden. Met bijna 11.000 ondertekenaars hopen we dat de politiek in de komende raadsperiode zorgvuldig kijkt naar wat deze plek nu al betekent voor Groningen.”

