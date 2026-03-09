Persoon probeert auto in de brand te steken

foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Aan de Tjerk Bolhuisstraat heeft iemand maandagavond geprobeerd een auto in brand te steken. De bewoners hadden snel door wat er aan de hand was en hebben het vuur weten te blussen.

Op het adres is al twee keer eerder een auto uitgebrand. Op foto’s van 112 Groningen is een jerrycan te zien, die lijkt te zijn achtergelaten. Daarnaast is schade aan de binnenkant van de auto zichtbaar.

De brandweer rukte rond kwart voor tien uit en heeft nog een nacontrole gedaan. De politie doet onderzoek en heeft het gebied rond de auto afgezet.