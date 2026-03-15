Twee gewonden bij steekpartij op asielzoekersschip Gideonweg

Bij een steekpartij op het tijdelijke asielzoekersschip dat aangemeerd ligt aan de Gideonweg zijn zondagmiddag twee personen gewond geraakt. De melding kwam rond 14.00 uur bij de hulpdiensten binnen.

“Het incident heeft plaatsgevonden op de boot”, vertellen nieuwsfotografen. “Ambulancepersoneel is op het schip aanwezig om de slachtoffers te behandelen. De beide slachtoffers hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.” Naast de ambulancedienst kwamen ook meerdere politie-eenheden op de melding af.

De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. “Agenten hebben een persoon aangehouden; deze is overgebracht naar het politiebureau om daar verhoord te worden.” Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest voor het steekincident, is op dit moment nog onbekend.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.