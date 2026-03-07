Persoon gewond bij steekincident in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekincident aan de Kerkstraat in Hoogkerk is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt. Volgens de politie liep het slachtoffer lichte verwondingen op.

De melding van het incident kwam rond 13.00 uur binnen bij de hulpdiensten. “Toen we op de locatie arriveerden, bleek één persoon lichte verwondingen te hebben opgelopen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Mogelijk heeft het steekincident al eerder op de middag plaatsgevonden.” Het slachtoffer is aan diens verwondingen behandeld.

Onderzoek naar toedracht

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Voor zover bekend is er op dit moment nog niemand aangehouden.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die rond het middaguur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Kerkstraat of meer informatie hebben over deze zaak, kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.