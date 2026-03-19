Persoon ernstig gewond bij steekpartij in binnenstad, dader voortvluchtig

Bij een steekpartij in de binnenstad is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon ernstig gewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig.

Het steekincident vond rond 01.20 uur plaats Tussen Beide Markten. “Hierbij is één persoon zwaargewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.”

De dader is na het incident gevlucht: hij is nog voortvluchtig. De politie laat weten op de locatie onderzoek te doen. Daarbij worden onder andere sporen veilig gesteld door de Forensische Recherche. De omgeving van het incident is met politielinten afgesloten.