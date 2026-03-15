Passagier gewond na noodstop van lijnbus op Sontweg; automobilist rijdt door

Een passagier van een lijnbus is zondagavond gewond geraakt op de Sontweg nadat de buschauffeur een noodstop moest maken. De automobilist die de noodstop veroorzaakte, is na het incident doorgereden.

Het incident gebeurde rond 19.15 uur ter hoogte van de afslag naar het Sontplein. “De buschauffeur moest krachtig remmen vanwege een automobilist die voor de bus reed”, vertelt fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De automobilist is daarna doorgereden. Door de abrupte stop kwam een passagier ten val en raakte daarbij gewond.”

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en is op zoek naar de doorgereden automobilist.