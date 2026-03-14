Partij voor de Dieren deelt zaailingen uit op Vismarkt: “Groningen kan groener”

Groningen kan groener. Met die boodschap timmert Partij voor de Dieren deze verkiezingscampagne aan de weg. Zaterdag zette de partij dit kracht bij door het uitdelen van jonge zaailingen op de Vismarkt. Kandidaat-raadslid Linda Wijnalda-Dussel vertelt dat men daarbij hulp kreeg van Tweede Kamerlid Ines Kostić.

Linda, hoe is de actie vanmiddag verlopen?

“Het ging heel goed. Groningen de groenste gemeente: dat is de slogan die we uitdragen. Maar om Groningen groener te maken, is het leuk om daar juist de inwoners bij te betrekken. Dat iedereen op zijn of haar manier helpt. We hebben contact gezocht met MeerBomenNu. Dit is een landelijk initiatief waarbij vrijwilligers jonge boompjes en struiken (zaailingen) die op ongewenste plekken groeien, verplanten naar plekken waar ze wel groot mogen worden. Samen met vrijwilligers van Partij voor de Dieren hebben we heel veel van deze zaailingen uitgegraven. En die hebben we vandaag weggeven op de Vismarkt. We hadden er tweehonderd en daarvan is ruim de helft meegenomen.”

Je klinkt verrast…

“Natuurlijk hoop je dat mensen happen. Dat ze enthousiast een zaailing meenemen. Van tevoren hadden we ook tegen elkaar gezegd: het zou toch wat zijn als we alle tweehonderd bomen kwijtraken. Nu is dat niet gelukt. Overigens geen nood: wat overblijft gaat naar een bomenhub, zodat ze later op een ander moment alsnog goed terecht gaan komen. En we hebben overigens ook zakjes met bloemzaden uitgedeeld. Al deze biologisch gekweekte zaden bevatten inheemse bloemen. Daarvan zijn we alles kwijtgeraakt. Zelfs mensen die zeiden: ik heb alleen een balkon, maar ik ga de zaadjes in een plantenbak stoppen, dan heb ik straks mooie bloemen. Zulke reacties maken ons natuurlijk blij.”

Nu stonden jullie op de Vismarkt. Hebben jullie niet stiekem overwogen om die honderd zaailingen daar op de markt te planten?

“Haha. Als je het vergelijkt met de Grote Markt dan kan de Vismarkt wel wat vergroening gebruiken. In het kader van hittestress en biodiversiteit is een groene stad belangrijk. En ondanks dat we positieve groene guerrilla-acties ook wel kunnen waarderen, moeten we zoiets niet doen. Je weet dat zulke zaailingen vervolgens verwijderd worden. En dan worden ze vernietigd. Dat is zonde. Daarom gaan ze naar een bomenhub, en van daaruit krijgen ze alsnog een goede en mooie plek.”

Nu is dat vergroenen best wel ingewikkeld: want je hebt groen en groen…

“Dat klopt. Het Zuiderplantsoen is een mooi voorbeeld. Het is groen want er groeit gras. Maar wat is het toch jammer dat we met het prachtige Sterrebos die ecologische lijn niet doorgetrokken hebben door het Zuiderplantsoen. Daar ligt echt een kans. En wij denken dat er op meer plekken een tandje bij kan: het Sluispark, het Havenpark. Dat gaat heel groen worden. Maar daarbij zie je wel verschil in groen. Moet het groen zijn waar je in kunt recreëren of mag het groen zijn dat ook echt een bijdrage levert aan de biodiversiteit? We moeten niet vergeten dat we qua soorten in rijkdom achteruitgaan. En ondertussen zijn er nog genoeg versteende plekken waar vergroening wenselijk is. Dat is goed om hittestress tegen te gaan, maar het is ook goed voor de gezondheid. Als je opgroeit in het groen, dan komt je gezondheid dat ten goede. Het maakt mensen gelukkiger.”

Het is ook best wel ingewikkeld. Want met je beste intenties een tuincentrum bezoeken levert niet altijd de beste resultaten op…

“Het is inderdaad belangrijk om research te doen. Is een soort ook echt biologisch? Of zitten er gifsoorten op? Het gros dat op zulke plekken verkocht wordt is met veertig gifsoorten bewerkt. Dat helpt insecten en vogels niet. Het werkt dan juist averechts. De bloemzaden en de zaailingen die wij vandaag uitgedeeld hebben, zijn niet bewerkt. Want wat is een zaailing? Ze groeien bijvoorbeeld op plekken omdat een zaadje daar beland is. Bijvoorbeeld door een vogel.”

Zou het een idee zijn om op planten in tuincentra een sticker verplicht te maken die aangeeft of een aankoop goed is?

“Daar zit wel een goede kern in. Ondertussen staat het er vaak ook al wel op. En ergens wil je ook tegengaan dat je als consument gegreenwashed wordt. Maar ik ben het wel met je eens: het gebeurt nog te vaak dat mensen vol goede bedoelingen iets kopen waarvan ze denken dat het de natuur echt goed doet. Terwijl het dan een averechts effect heeft. Omdat het een exoot is of omdat er heel veel gif op zit. Dat wil je niet.”

Jullie kregen vandaag hulp bij de actie van Ines Kostić…

“Ja, super leuk. Zij zit voor onze partij in de Tweede Kamer. Daarnaast woont ze hier in Groningen en is ook lijstduwer van onze partij bij de verkiezingen van woensdag. Ze heeft vandaag geholpen met het uitdelen van flyers. En wat heel leuk was, is dat er veel mensen een gesprekje aanknoopten. Mensen waren bijvoorbeeld heel nieuwsgierig hoe het nu in Den Haag gebeurt. Welke stappen worden er op het onderwerp groen gezet? Overigens kreeg niet alleen Ines reacties, ook onze eigen lijsttrekker Janette Bosma. Zij staat op onze poster en wordt dus op straat ook echt herkend. Het heeft hele mooie gesprekken opgeleverd.”

En jullie hebben tijdens deze campagne een eigen bingo?

“Ja, we hebben een dierenbingo met daarop zestien diersoorten die op dit moment in de gemeente voorkomen. En dat leverde ook hele mooie reacties op. Sommige mensen hebben geen idee wat er in hun omgeving leeft. Een otter? Hier in Groningen? En een ijsvogel? Nou, zulke reacties dus. Zoiets helpt mensen in het realiseren dat Groningen niet alleen een gemeente is waar mensen wonen, maar waar ook heel veel dieren een thuis hebben. Die bewustwording is heel belangrijk.”