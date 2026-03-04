Overleden FC-steward krijgt ereronde om Euroborg

Foto: Albert van den Berg

Zeker 55 jaar was hij vrijwilliger bij FC Groningen: Lammert Oosting. Afgelopen week overleed hij op 79-jarige leeftijd. Woensdagmiddag werd met een ereronde om de Euroborg waardig afscheid van hem genomen.

Vanwege zijn kenmerkende snor werd hij door velen liefkozend ‘Opa Walrus’ genoemd. Ingewijden laten weten dat hij groot respect genoot onder de supporters; als hij sprak, werd er geluisterd. De zeventiger was bezig aan zijn laatste seizoen als vrijwilliger en zou zijn taken later dit jaar overdragen. Hoewel er achter de schermen al van alles was geregeld voor een feestelijk afscheid, overleed hij afgelopen week onverwachts.

Afgelopen weekend, tijdens de uit-wedstrijd tegen Volendam werd er ook al aandacht besteed aan het overlijden. In het gastenvak werden twee doeken getoond. Het eerste doek liet een beeltenis van Oosting zien, de andere die van journalist Wim Masker die vorige week overleed. Na de ereronde rondhet stadion vond de uitvaart in besloten kring plaats.