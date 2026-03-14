Overlast in Oranjebuurt door sluipverkeer wegens werkzaamheden: politie kondigt controles aan

De politie gaat de komende periode vaker controleren in de Oranjebuurt of automobilisten zich aan de verkeersregels houden. Door de werkzaamheden aan de Kerklaan kiest veel sluipverkeer een route door de wijk, waarbij inrijverboden worden genegeerd. Buurtbewoners klagen over de toenemende overlast en onveiligheid.

“Wij merken dat de werkzaamheden aan de Kerklaan voor overlast in de wijk zorgen”, meldt de politie. Het gaat hierbij vooral om automobilisten die straten inrijden waar een officieel inrijverbod geldt: er staat het bekende rode ronde bord met een witte horizontale streep. “Er komen veel klachten uit de wijk over bestuurders die deze geslotenverklaringen negeren en niet de omleidingsroute volgen. Wij gaan hier de komende periode extra op controleren.” De politie waarschuwt dat overtreders rekening moeten houden met forse bekeuringen.

Fietsstraat en extra groen

De herinrichting van de Kerklaan is onlangs de tweede fase ingegaan. De straat krijgt een flinke metamorfose en wordt ingericht als fietsstraat. In de nieuwe situatie zijn auto’s ’te gast’ en geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Daarnaast wordt de straat vergroend; op dit moment werkt de aannemer aan de realisatie van nieuwe boomvakken en het definitieve straatwerk.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen voor voetgangers bereikbaar via rijplaten. Voor bewoners met een auto betekent de huidige fase dat zij hun voertuig tijdelijk elders in de wijk moeten parkeren. De werkzaamheden duren volgens de planning tot en met 30 april.