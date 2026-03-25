Oud-stadsdichter Joost Oomen wint literaire jongerenprijs De Inktaap

Foto: Dominique Bulthuis voor De Inktaap

Joost Oomen, voormalig huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen en oud-stadsdichter van de Gemeente Groningen, heeft met zijn boek Het paradijs van slapen de literaire jongerenprijs De Inktaap 2026 gewonnen.

De prijs werd woensdagmiddag aan Oomen uitgereikt in concertgebouw en poppodium De Doelen in Rotterdam. De jonge juryleden achter De Inktaap prezen zijn werk vooral vanwege de eigenzinnige personages: “Ze voelden geloofwaardig menselijk aan en hun ervaringen nodigden ons uit om na te denken over kwetsbaarheid en verlangen.”

De jury van De Inktaap waren bovenbouwleerlingen uit het voortgezet onderwijs. Bijna duizend leerlingen van 15 tot en met 18 jaar deden mee aan voorselectie voor de wedstrijd, door drie boeken te lezen en deze te bespreken op school. Vervolgens schreven de jonge lezers een juryrapport, waarna het boek van Oomen werd gekozen als winnaar boven de andere twee genomineerden: Gebied 19 van Esther Gerritsen en Rouwdouwers van Falun Ellie Koos genomineerd.

De Inktaap als prijs is bedoeld om leerlingen in contactte brengen met actuele Nederlandse literatuur. Docenten kiezen nu al genomineerde titels voor de leesrondes van de komende editie uit de shortlists van de BNG Bank Literatuurprijs, de Boekenbon Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. Van 25 maart tot en met 8 april 2026 kunnen docenten weer stemmen voor de editie van 2027.