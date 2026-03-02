Oud-directeur Inter-Psy moet nieuwe eigenaren 6 ton terugbetalen

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Ayhan Tatlicioglu, de oprichter en oud-eigenaar van ggz-bedrijf Inter-Psy, moet bijna zes ton terugbetalen aan de nieuwe eigenaren van de organisatie. Dat oordeelde de rechter vandaag in een kort geding bij de rechtbank in Arnhem.

De nieuwe eigenaren van Inter-Psy (verenigd in het Nederlands-Belgische bedrijf Opos) spanden het kort geding aan, omdat zij geld willen zien. Onder leiding van Tatlicioglu ontstond een naheffing voor de loonheffing. Er stonden ook nog transitievergoedingen open die betaald moesten worden. Daarnaast moest er geld worden terugbetaald aan de zorgverzekeraars, omdat de zorgplafonds waren overschreden.

De drie nieuwe eigenaren van Inter-Psy eisten meer dan een miljoen euro van de oud-directeur. In dit bedrag zat ook een eis van 160.000 euro voor het schenden van het non-concurrentiebeding. Daarin staat dat Tatlicioglu de komende drie jaar niet bij een concurrerend bedrijf mag werken. Volgens de rechter kan niet bewezen worden dat de oud-directeur dit beding geschonden heeft.

Tatlicioglu zegt op zijn beurt dat hij nog geld tegoed heeft van de drie nieuwe eigenaren. Daarover zijn komende tijd verschillende rechtszaken.