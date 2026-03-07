Oranje Nassau blaft wel, maar bijt niet tegen Buitenpost

Foto: Andor Heij. Oranje Nassau - Buitenpost

“We blaffen wel, maar bijten niet”, was het commentaar van Oranje Nassau aanvaller Rick Wiersma na de wedstrijd tegen Buitenpost. Ondanks alle goede bedoelingen van de Groningers gingen de Friezen zaterdag op sportpark Coendersborg met de volle buit aan de haal: 0-2.

Oranje Nassau kreeg de afgelopen weken twee flinke tikken te verduren. Eerst werd na een 2-0 voorsprong toch verloren van WVV en vorige week maakte Drachtster Boys een 3-0 achterstand tegen ON goed (3-3).

In het middenmootduel tegen Buitenpost ging het eerst gelijk op, maar in de loop van de eerste helft werden de Friezen beter. ON kreeg twee aardige kansen via Sven Kesimaat. Aan de andere kant schoot Gerbrand Waaksma net naast en moest ON doelman Erwin Heidekamp handelend optreden bij schoten van Youri Sietering en Bernd Douma. Na 41 minuten kwam Buitenpost dan toch op voorsprong. Op aangeven van Nanne Storm tikte gelegenheidsaanvaller Iloba Achuna de 0-1 binnen.

De tweede helft kenmerkte zich door veel balverlies aan beide kanten. ON drong aan en Mart Nijhof mikte maar net voorlangs. Een schot van Rick Wiersma ging naast.

Geloof weg

In de 67e minuut dook Buitenpost op voor het ON doel en Storm knalde raak: 0-2. ON leek meteen geknakt. “Het mag natuurlijk niet, maar toen ebde het geloof weg”, aldus Wiersma. Joran Olijve en vooral Dennis Zuidema kregen nog een goede kans voor Buitenpost. Wiersma kreeg voor ON nog een kopkans.

Terechte nederlaag

“Het was een terechte nederlaag”, oordeelde Wiersma. “Voetballend was het best okay, maar het ontbrak in het laatste stuk om echt gevaarlijk te worden. We konden ook niet goed met hun opportunistische spel omgaan, terwijl we van te voren wisten dat ze zo gingen spelen. Het zat er gewoon niet in”.

Cruciaal

De nederlaag van ON heeft geen directe gevolgen. De Groningers blijven tiende in de eerste klasse H en hebben nog een kleine marge met de gevarenzone, alhoewel FC Surhuisterveen dichterbij kwam. “Volgende week spelen we tegen Surhuisterveen”, zei Wiersma. “Die wedstrijd is cruciaal. Ik denk dat we nog minstens drie wedstrijden moeten winnen om er zeker van te zijn dat we er in blijven”.

Oranje Nassau – Buitenpost 0-2. 42. Iloba Achuna 0-1. 67. Nanne Storm 0-2. Scheidsrechter Victor de Roos. Toeschouwers: 150.