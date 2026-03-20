Van de 45 gekozen raadsleden zijn 24 vrouw na tellen voorkeursstemmen

De raadzaal van de gemeente Groningen

Nummer twee Mirjam Wijnja die meer stemmen haalt dan lijsttrekker Rik van Niejenhuis bij GroenLinks-PvdA en Andrea Poelstra-Bos (D66) en Floor Mertens (SP) die hun lijsttrekkers bijna naar de kroon steken. De oproep om op een vrouw te stemmen laat, na het tellen van de voorkeursstemmen, duidelijke sporen achter in de gemeenteraad.

Niet alle kandidaten met veel voorkeursstemmen krijgen een zetel (er is een ‘drempel’ rond 641 voorkeursstemmen). Ook gaan in de aanloop naar de installatie van de nieuwe gemeenteraad niet alle gekozen leden hun zetel innemen en zullen raadsleden verkassen naar het gemeentebestuur. Als de huidige gekozen kandidaten hun zetel allemaal zouden mogen innemen, zouden in Groningen 24 vrouwelijke raadsleden (en één non-binair raadslid) op de 45 beschikbare stoelen in het Stadhuis zitten.

Een vrouw voor een vrouw, een man voor een man en drie vrouwen voor een man

Met ruim negenduizend stemmen haalde wethouder Mirjam Wijnja, nummer twee op de kieslijst bij GroenLinks-PvdA, haar eigen lijsttrekker en collega-wethouder Rik van Niejenhuis met meer dan duizend stemmen in als het gaat om absolute aantallen stemmen. Daarnaast verdringt Ceciel Nieuwenhout Leonore van der Heide met voorkeursstemmen, een vrouw voor een vrouw.

Bij de SP redt lijsttrekker Hans de Waard het wel ruim als ‘kopman’ (2.390 stemmen) tegenover nummer twee Floor Mertens (2.177 stemmen). Maar huidig wethouder Eelco Eikenaar legt het, met slechts 361 stemmen op naam, wel af tegen zangeres, cabaretière en actrice Alina Kiers.

Laurent Dwarshuis moet, als laatste fractie in de huidige coalitie namens de ChristenUnie, zijn zetel afstaan aan nummer drie Rosalie van der Heide-van der Lee. Verder wordt bij de VVD Jasper van der Aa van de extra behaalde zetel verstoten door Lisa Middelbos.

Bij de Stadspartij is ook een wisseling in de raadszetels, maar dit keer een man voor een man: Marcel van Os wordt met voorkeursstemmen van de derde raadszetel verdreven door Niels Hilboesen.

Resultaten peiling worden werkelijkheid

Het aantal vrouwen in de gemeenteraad zou even groot zijn als na de installatie van de aftredende gemeenteraad. Na de vorige raadsverkiezingen had Groningen al het grootste aantal vrouwelijke raadsleden ooit, want de afgelopen vier jaar in het Stadhuis gingen van start met een raad waarin de vrouwen in de meerderheid waren: 24 vrouwen tegenover 21 mannen (later veranderde die verhouding weer doordat enkele vrouwelijke raadsleden wethouder werden).

Uit onderzoek van het OOG Panel bleek twee weken terug al dat er duidelijke verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke kiezers. Vooral onder vrouwen is de bereidheid groot om bewust op een vrouwelijke kandidaat te stemmen. Van de vrouwelijke respondenten stelde 57 procent dat zij dat van plan was. Ongeveer 24 procent gaf aan dat niet te doen. Onder mannen lag het aandeel een stuk lager: bijna de helft van de mannelijke respondenten (49 procent) zei niet specifiek om die reden op een vrouw te stemmen. Toch gaf ook ruim een kwart van de mannen (27 procent) aan bewust op een vrouwelijke kandidaat te willen stemmen.