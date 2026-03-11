Oproep aan partijen om zich aan te sluiten bij Airport Campus

Foto: Groningen Airport Eelde

Er is behoefte aan verdere groei en professionalisering van de Airport Campus op Groningen Airport Eelde. Dat blijkt uit onderzoek van huisvestingsadviseur Draaijer.

Daarbij is een duidelijke rol nodig voor samenwerking tussen luchtvaart, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het onderzoek is gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de Europese Unie. Eelde roept dan ook bedrijven die willen deelnemen aan de Airport Campus op om zich te melden voor de volgende fase.

De campus is inmiddels een onderwijsomgeving op de luchthaven waar theorie en praktijk samenkomen. Directeur Meiltje de Groot van de luchthaven: “De Airport Campus is een logische volgende stap in onze rol als maatschappelijke infrastructuur en als plek waar talent en innovatie samenkomen. We zoeken partners die met ons willen bouwen aan concrete opleidingen, faciliteiten en projecten die de luchtvaartsector toekomstbestendig maken.”

Op de Airport Campus, met momenteel 140 studenten, verzorgt Noorderpoort de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener. In september komt daar de nieuwe opleiding Drone Operator Specialist bij.