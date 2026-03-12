Opnames nieuw seizoen Bureau in Groningen starten volgende week, twaalf agenten bekend

De opnames voor het nieuwe seizoen van de populaire tv-serie Bureau beginnen volgende week in Groningen. Programmamaker Ewout Genemans loopt de komende periode mee met de politie in de stad om hun dagelijkse werkzaamheden vast te leggen.

Eerder werd al bekend dat Groningen het decor wordt voor het nieuwe seizoen van de serie. Inmiddels is ook duidelijk welke agenten gevolgd gaan worden. In totaal werken twaalf agenten mee aan het programma. Zij zijn afkomstig van verschillende afdelingen binnen de politie en laten zien hoe het politiewerk er in en rond Groningen in de praktijk uitziet.

In Bureau volgt Genemans politiemedewerkers tijdens hun dienst. Kijkers krijgen onder meer te zien hoe agenten omgaan met meldingen, noodsituaties en andere gebeurtenissen op straat. Het programma geeft daarmee een inkijkje in het dagelijkse werk van de politie.

De serie kende eerder al seizoenen in onder andere Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Maastricht en Utrecht. Het komende seizoen in Groningen wordt het achtste seizoen van het programma.

Wanneer het nieuwe seizoen op televisie verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.