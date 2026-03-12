Opnameapparatuur gestolen bij StudioT in Selwerd: “Schade is zeker 10.000 euro”

Inbraak StudioT. Foto: Ingestuurd

Ze hadden in StudioT in Selwerd nog een hiphop-sessie afgelopen dinsdagavond. Maar de volgende ochtend kreeg projectleider van StudioT, Lucas Winkel, een belletje dat er ingebroken was: vier laptops, waaronder twee MacBook Pro en twee gamelaptops, een interface, een opnamemicrofoon en speciale headphones zijn allemaal uit een kast gestolen die op slot was gezet.

“Bij aankomst zag ik het direct, de deur stond wagenwijd open en met een tegel was het veiligheidsglas gebroken. Je kon echt zien dat er moeite voor was gedaan”, zegt Winkel.

Winkel is projectleider van StudioT in Selwerd, waar van dinsdag tot vrijdag hiphop-muziek gemaakt wordt met jongeren uit de buurt. De muziekstudio zit in de oude voetbalkantine bij Sportpark Selwerd.

Grote schade

Op locatie zag Winkel dat de meeste apparatuur, waarmee hij met collega’s en jongeren vooral muziek opneemt, weg was. “Bij elkaar is de schade zeker 10.000 euro”, zegt Winkel.

En die apparatuur is essentieel voor het maken van muziek. Nu zijn veel bestanden weg. “Dat is heel pijnlijk, niet alleen voor ons, maar vooral voor de jongeren. Hun ontwikkelproces, soms van drie jaar, staat op de harde schijven. Het meest zonde is dat alle creativiteit die je hebt opgebouwd, weg is.”

Eén laptop lag niet in de kast. “Daarmee hebben we op afstand geprobeerd om ervoor te zorgen dat de dieven niet bij onze bestanden kunnen komen.”

Crowdfunding

Om de schade te kunnen compenseren, ligt er nu een plan om een crowdfunding op te zetten voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. Het team van VRIJDAG, waar StudioT onderdeel van is, denkt daar over mee.

Winkel: “Ik hoop morgen de eerste stappen te kunnen zetten voor de crowdfunding, om het geld bij elkaar te krijgen. We kunnen wel aanspraak maken op wat geldpotjes via subsidies, maar daarmee komen we niet waar we nu zijn.”

Opnieuw open

Vrijdagmiddag gaat de studio weer open. “Ik kan best zeggen dat ik er beduusd van ben. Maar we gaan ons morgen weer voor de volle 100 procent ervoor inzetten. Het was een hele harde klap, maar we doen het voor de jongeren.”

Het belangrijkste voor hem is dat jongeren een plek blijven houden om aan hun talenten te werken. “Er zijn studio’s in meerdere wijken in de stad en juist die maken de drempel laag voor jongeren om mee te doen. StudioT is ook meer dan muziek. Jongeren kunnen hier gamen, onder begeleiding van de WIJ-jongerenwerkers koken, maar ook gewoon relaxen met muziek. Ik kan gerust zeggen dat deze plek onvervangbaar is.”