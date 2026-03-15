Oplooppodium brengt Oranjebuurt samen: “In een sombere tijd komen wij met vrolijkheid”

Een middagje vrolijkheid in een tijd van somberheid. Zo zou het doel van het Oplooppodium in de Oranjebuurt omschreven kunnen worden. Clary Bezemer van de organisatie vertelt dat de eerstvolgende editie op zondag 22 maart plaats gaat vinden.

Clary, het is niet de eerste keer dat jullie een oplooppodium organiseren, hè?

“We doen het al heel wat jaren. Voor de coronacrisis zijn we hiermee gestart, met als belangrijk doel om buurtbewoners bij elkaar te brengen zodat er ontmoeting plaatsvindt. Door het uitbreken van de coronapandemie kwam dit op een lager pitje te staan. In 2022 hebben we het weer opgepakt. Aanvankelijk werd er verschillende keren per jaar een podium gehouden, maar sinds vorig jaar hebben we dit teruggebracht naar twee keer per jaar: een keertje in maart en een keer in november.”

Waarom is hiervoor gekozen?

“Het Oplooppodium organiseerden we aanvankelijk met zijn drieën. Door omstandigheden doen we dit nu nog met zijn tweeën. Op een gegeven moment kom je bij de vraag: wat wil je? Je kunt het jaar rond oplooppodia organiseren, maar het moet ook inhoud hebben; je wilt de mensen ook iets leuks bieden. Vervolgens ga je nadenken wat een goed moment zou kunnen zijn. In de zomermaanden hebben we in de wijk de Buurttafel, waar mensen op zaterdag aan kunnen schuiven voor een kop koffie en een stuk koek. Wij hebben gezegd: als we nu in maart en november gaan zitten, dan zitten we goed. Dat zijn nu net de maanden dat er nog niet zoveel gebeurt. November is een grijze maand en maart in zekere zin ook, maar mensen hebben dan toch iets om naar uit te kijken.”

Bij elke editie hebben jullie ook een thema, toch?

“Dat klopt. De editie van november kon door omstandigheden niet doorgaan, maar vorig jaar maart stond in het teken van ‘muziek mozaïek’. We hadden toen verschillende muzikale gasten. Dit keer gaan we werken vanuit het thema ‘joie de vivre’: levensvreugde. De wereld wordt er de laatste tijd niet beter op: de oorlog in Oekraïne, het conflict in Gaza en recent de oorlog in Iran. Op straat in de wijk horen wij dat veel mensen zich hier zorgen over maken. Ze zijn bezorgd over wat er wellicht op ons afkomt. Daarom willen wij een tegengeluid laten horen en wat levensvreugde brengen met een mooi programma, zodat er wat afleiding is.”

In welk opzicht zijn de mensen bezorgd?

“Ze kijken naar de televisie of volgen het nieuws via bepaalde kanalen. Ze zien de afsluiting van de Straat van Hormuz en de effecten die dat heeft op de olieprijzen. Je hebt het daarmee over de benzineprijzen, maar ook over de prijzen die hieraan vast hangen: het bezorgen van boodschappen en pakketjes dat duurder wordt, maar ook de producten waar olie voor nodig is. We weten niet hoe lang het gaat duren en dat zorgt voor onzekerheid. Dat voel je duidelijk terug in onze wijk.”

Het programma: je zegt het al, er is geprobeerd om er een vrolijk programma van te maken. Wat kun je daarover vertellen?

“Het programma, dat plaatsvindt in het buurtcentrum, begint om 16.30 uur. We hebben Anke Mulder te gast. Mulder verhaalt werk van levensgenieter Pallieter uit het boek van Felix Timmermans. Die leeft onder het motto ‘Pluk de dag’. Ontzettend treffend, dachten wij. Lenie Kiewiet is er ook; zij zal mooie pianomuziek ten gehore brengen. Kiewiet is overigens een naam die je misschien kent: zij staat in het Guinness Book of Records omdat ze als langste op een elektrisch orgel heeft gespeeld. Tim van der Graaf is er ook. Hij gaat vertellen over de voetreis naar Rome die hij samen met zijn partner en hond gemaakt heeft. We zijn benieuwd wat het hun heeft gebracht en hoe je zo’n voettocht met een hond aflegt. En Wim Lever zorgt voor de afsluiting. Lever is dirigent van het Groningse accordeonorkest Arcade en zal swingende accordeonmuziek brengen.”

Hoe belangrijk is het organiseren van zo’n oplooppodium?

“Wij denken dat het heel belangrijk is. We vragen geen entree, dus mensen die minder geld in hun portemonnee hebben, kunnen hier ook naartoe. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan zien we dat mensen dit beschouwen als een leuk uitje dat verbindend werkt. Na het programma is er altijd de mogelijkheid om na te zitten met een drankje en een hapje. De hapjes worden aangeboden door het buurthuis, de drankjes zijn voor eigen rekening. Daar komen de leuke gesprekken op gang. Tijdens het programma ben je vooral aan het luisteren, na afloop kan er gesproken worden. Om dit te stimuleren, is de zaal ingedeeld volgens een café-opstelling. Dus niet als een theaterzaal, maar gewoon tafels en stoelen die uitnodigen tot een gesprek.”

Bereiken jullie hiermee alle inwoners uit de wijk?

“In principe is het bedoeld voor wijkbewoners, maar we zien dat er ook mensen uit andere wijken, uit Haren en zelfs uit Hoogezand komen. Vinden we dat erg? Nee, absoluut niet. Dat is alleen maar gezellig. Als we kijken naar de eigen wijk: het trekt weinig jongeren, zo eerlijk moeten we zijn. Maar mensen van midden 40 tot tachtigers komen erop af. Ook mensen met een beperking zijn aanwezig. Daar zijn we blij mee, want dat is een teken dat we laagdrempelig zijn.”

Wat is jullie uiteindelijke doel?

“Dat we een mooie middag hebben, dat mensen wat afleiding hebben en dat ze na afloop buurtgenoten leren kennen. Als dat lukt, dan ben ik samen met Anneke, met wie ik het organiseer, tevreden. Maar als je het echt hebt over een doel: ik heb laatst in Groningen-Zuid ook een balletje opgegooid om zoiets daar te organiseren. Volgens mij is dit een heel mooi recept dat je op meer plekken toe zou kunnen passen. Om de zon te laten schijnen in een wereld die soms best wel koud, kil en onzeker is.”

Het Buurtcentrum van de Oranjewijk is te vinden aan de Prinsesseweg 44-1.