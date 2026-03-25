Opklaringen en buien wisselen elkaar af: wisselvallig weer tot en met het weekend

Foto: Joris va Tweel

De komende dagen blijft het wisselvallig weer in Groningen, met lentezon die wordt afgewisseld door buien. Hoewel de temperatuur tot en met het weekend wel stijgt tot dubbele cijfers, blijft het fris.

Door Johan Kamphuis

Donderdag vallen er een paar buien of buitjes, soms met hagel. Af en toe klaart het wel even behoorlijk op. Het is fris bij 7 graden en de noordwestenwind is matig tot vrij krachtig.

In de avond en nacht naar vrijdag koelt het flink af en daalt het kwik tot rond het vriespunt met op uitgebreide schaal grondvorst. Vrijdagochtend is er geregeld zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en in de namiddag en avond gaat die gepaard door regen. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige zuidwestenwind.

Zaterdag zijn er opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog bij 11 graden. In de nacht naar zondag daalt het kwik naar2 graden en is er kans op grondvorst. Zondag is er eerst zon, maar neemt de bewolking in de middag toe en in de avond volgt opnieuw regen. Ook dan wordt het rond 11 graden.

