Operatie Stije Resink succesvol verlopen

Aanvoerder Stije Resink van FC Groningen is succesvol aan zijn knie geopereerd. Dat meldt hij vanaf zijn ziekenhuisbed.

Resink liep op 1 maart een kruisbandblessure op in het uitduel tegen FC Volendam. De 22-jarige middenvelder kwam op ongelukkige wijze in botsing met tegenstander Robert Mühren.

De blessure betekende een flinke streep door de rekening van Resink en van FC Groningen. Hij stond in de belangstelling van enkele Nederlandse topclubs en van Benfica. Resink zou minimaal zes miljoen euro kunnen opleveren. Hij komt dit seizoen echter niet meer in actie.