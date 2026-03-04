Open dag mbo-opleidingen op 18 maart

Foto: Rick van der Velde

Wie nog niet weet welke mbo-opleiding hij of zij wil volgen, kan op woensdag 18 maart terecht bij het Alfa-college, Noorderpoort en RCO Menso Alting.

Onder met motto ‘Hallo MBO’ houden de scholen een open dag voor scholieren en hun ouders. De open dag is een belangrijk hulpmiddel tijdens het kiezen van een vervolgopleiding na hun examen vmbo of havo.

Hallo MBO is een samenwerking van vijf noordelijke mbo-scholen. Naast de drie stad-Groninger scholen zijn dat het Drenthe College en Terra MBO.