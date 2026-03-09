Op deze 130 plekken kun je volgende week woensdag stemmen in onze gemeente

Foto: Sebastiaan Scheffer

Met zo’n 130 verschillende stemlocaties zal het volgende week woensdag voor de meeste Groningers niet moeilijk worden om op loop- of fietsafstand een stembureau te bereiken om een stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Alle stemlokalen open van 07:30 tot 21:00 uur. Naast de ‘normale’ stembureaus kunnen ook patiënten en medewerkers weer stemmen in het UMCG en het Martini Ziekenhuis. Ook op het Hoofdstation is weer een stembureau, waar reizigers in de monumentale hal hun stem kunnen uitbrengen. Dit stembureau gaat ook een uur eerder open (06.30 uur) om reizigers tegemoet te komen.

De nieuwste ‘bijzondere’ stemlocatie is het speciale nachtstemlokaal. In het Stadhuis aan de Grote Markt 1 kunnen inwoners direct na middernacht hun stem uitbrengen tussen 00:00 uur en 02:00 uur. De gemeente riep die speciale stembureau in het leven om meer mensen te stimuleren om te stemmen. De stemmen die in dit bureau worden uitgebracht, worden later geteld (na 21:00 uur) in het gemeentekantoor aan het Harm Buiterplein.

Het overgrote deel van de stembureaus is toegankelijk voor mensen met een beperking. Drie stembureaus zijn niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel: de Boerhaaveschool aan de Veenweg, de locatie Moesstraat en de locatie Akkerstraat. Op het stembureau bij de GGD Groningen aan het Hanzeplein zijn voor doven en slechthorenden gebarentolken aanwezig. In het stembureau kunnen blinden en slechtzienden ook zelfstandig stemmen met behulp van een stemmal en audio-ondersteuning.

Inwoners kunnen op woensdag 18 maart tot 21:00 uur stemmen. Daarna worden de stemmen op het stemlokaal voor de eerste keer geteld. De dag na de verkiezingen (donderdag 19 maart) worden de stemmen voor de tweede keer geteld. Dat gebeurt vanaf 08.00 uur in Martiniplaza. Alle tellingen zijn openbaar. U mag dus komen kijken. Vanaf vrijdag 20 maart staat de voorlopige uitslag van de gemeente Groningen op de website.