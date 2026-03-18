Ook Celeritas-Donar met twee teams in finales Basketball Cup

Naast de mannen van de profploeg staan ook de vrouwen U18 van Celeritas-Donar komende zaterdag voor het tweede jaar op rij in de finale van de beker. Ook de onder-22 mannenploeg staat in de finale, die een dag later wordt gespeeld, vlak voor de finale van de hoofdmacht van Donar.

In de finale in het Topsportcentrum Almere speelt het U18-vrouwenteam van Celeritas-Donar vanaf 14.00 uur tegen Basketbal Academie Limburg (BAL) uit Weert. Hermse noemt BAL een lastige tegenstander: “Het is een soort angstgegner voor ons. Finales zijn leuk om te spelen, maar zelden mooi. Tegen BAL zijn het altijd close wedstrijden, vaak met veel spanning.”

Door de rol van de jonge vrouwenploeg als titelverdediger speelde Celeritas-Donar dit seizoen vaker close games. Maar Hermse vindt dat het team daar goed mee omgaat: “Maar ik denk dat we een terechte finalist zijn. Veel mensen dachten: een paar belangrijke speelsters zijn weg, hoe gaat dat uitpakken? Maar de meiden die ervoor terug zijn gekomen, pakken hun rol echt goed op.”

Na de finale van de U18-vrouwen op zaterdag is het een dag later de beurt aan de onder-22 ploeg van de mannen uit de opleidingsafdeling van Donar. Celeritas-Donar M22 speelt dan om 19.00 uur de bekerfinale tegen BC Triple ThreaT uit Haarlem. Volgens coach (en oud-speler) Gerrit Heuker typeert een nuchtere benadering zijn team, dat zich dit seizoen volgens Heuker zichtbaar heeft ontwikkeld: “Vorig jaar zaten we nog in de B-groep van de eredivisie, nu hebben we de A-groep gehaald,” zegt hij. “We trainen serieuzer en harder. Je merkt dat jongens beginnen te beseffen dat ze echt mee kunnen op dit niveau.”

In het bekertoernooi liet het team volgens Heuker echter zien wat het waard is. De wedstrijden tegen Rotterdam en Hot Pepper waren spannend, maar werden allebei gewonnen. “Tegen Rotterdam vond ik ons niet scherp beginnen,” zegt Heuker. “Daarna zetten we de knop om en winnen we alsnog ruim. Tegen Hot Pepper was die scherpte er wél vanaf het begin. Dat was een goede stap.”