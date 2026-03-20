OOG Sport schuift een uurtje op in de radioprogrammering

OOG Sport is vanaf 21 maart iedere zaterdag tussen 14:00 en 17:00 te horen op OOG Radio. Met de nieuwe tijden begint (en eindigt) het wekelijkse sportprogramma een uur eerder.

Naast reportages en interviews draait OOG Sport voornamelijk op live flitsen van wedstrijden in het amateurvoetbal. Om die reden verhuisde het programma in 2023 van de zondag naar de zaterdag met 15:00 als starttijd, veel amateurwedstrijden begonnen vanaf dat tijdstip. Dit seizoen wordt er echter regelmatig tussen 14:00 en 15:00 afgetrapt, OOG Sport gaat mee in die trend en begint dus een uur eerder om vanaf de aftrap live verslag te kunnen doen van deze wedstrijden.

Programma zaterdag 21 maart

De uitzending van deze zaterdag staat in het teken van de topclubs: FC Groningen, Donar én Lycurgus spelen zondag topwedstrijden. Donar reist af naar Almere voor de bekerfinale tegen Landstede Hammers uit Zwolle. FC Groningen speelt in de Euroborg tegen AZ uit Alkmaar en Lycurgus gaat in het Alfa-college Sportcentrum tegen Leuven op jacht naar de eerste overwinning in de BeNe Conference. Verder wordt er live geflitst naar Sportpark Coendersborg waar Oranje Nassau het in de eerste klasse (H) opneemt tegen asv Dronten. De wedstrijd begint om 15:00.

Vrijwilligers gezocht

OOG Sport draait volledig op vrijwilligers en het programma is daarom altijd op zoek naar enthousiaste (live) verslaggevers, presentatoren en/of technici. Geïntresseerden kunnen contact opnemen met het OOG Sport-eindredacteur Wouter van der Maden via sport@oogradio.nl.