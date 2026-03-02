OOG directeur Wonink lid van Raad van Toezicht Biblionet

Foto: Evelyn Diertens

Arend Jan Wonink, de directeur-bestuurder van Omroep Organisatie Groningen (OOG) is lid geworden van de Raad van Toezicht van Biblionet.

Wonink volgt Nynke Stellingsma, die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor Biblionet Groningen in een toezichthoudende rol. Zij nam onlangs afscheid na het verstrijken van twee zittingstermijnen.

“Een belangrijke reden om me in te willen zetten in de raad, is betekenis”, aldus Wonink. “Voor mij persoonlijk vormen lezen, boeken en bibliotheken al een halve eeuw een belangrijk en onmisbaar onderdeel van mijn leven.”

Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van de bibliotheken in de provincie Groningen en bestaat uit 32 bibliotheekvestigingen en meer dan tweehonderd bibliotheken op school.