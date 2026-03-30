Ontsnapte tbs’er opgepakt in Leeuwarden

De 41-jarige tbs’er die vanochtend ontsnapte in de stad Groningen is opgepakt op de openbare weg in Leeuwarden. Dat schrijft NOS. De man werd in 2011 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor een aantal zedenmisdrijven.

De man wordt behandeld in forensisch-psychiatrisch centrum Mesdag in Groningen. Aan het eind van de middag maakte de politie bekend dat de man was ontsnapt tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen. Hij had vanochtend rond 11 uur nog gepind in Hoogezand en was sindsdien spoorloos.

Een gespecialiseerd opsporingsteam (FastNL) van de politie werd ingezet om de man op te sporen. De politie deelde in verband met de ontsnapping de naam en foto van de man.