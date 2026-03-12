Onthulling gedenksteen voor verzetsheldin Anda Kerkhoven

Schilderij Anda Kerkhoven. Foto: Sebastiaan Scheffer

De Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Straatpoëzie Groningen onthullen donderdag 19 maart een gedenksteen voor verzetsheldin Anda Kerkhoven.

Dat gebeurt precies 81 jaar na haar dood op 25-jarige leeftijd. Bij de hoofdentree van het Anda Kerkhoven Centre aan de Antonius Deusinglaan ligt sinds kort een marmeren steen met een gedicht van Lilian Zielstra, dat het leven en de nalatenschap van de verzetsheldin voor altijd vastlegt.

Anda Kerkhoven werd op 19 maart 1945 doodgeschoten door Nederlandse handlangers van de Duitse Sicherheitsdienst. Ze studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij een verzetsgroep die zich bezighield met het maken van vervalsingen, het onderhouden van contacten tussen verzetsstrijders en het verspreiden van distributiebonnen. In december 1944 werd ze gearresteerd door de Sicherheitsdienst. In het Scholtenhuis aan de Grote Makt werd ze aan zware martelingen onderworpen, maar ze bleef zwijgen.

Op 19 maart 1945 werd Kerkhoven doodgeschoten door Nederlandse leden van de Sicherheitsdienst, aan de rand van het Quintusbos, op de grens van Glimmen en Haren.