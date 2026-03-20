Onthulling beeld Eilina Johanna Huizenga Onnekes

In het oude gemeentehuis in Ten Boer is donderdag een beeld van Eilina Johanna Huizenga Onnekes onthuld door wethouder Inge Jongman. Bij de onthulling was ook kleinzoon Jan Huizenga aanwezig.

Het beeld is gemaakt door Wouter van Rossum ter ere van alles wat mevrouw Huizenga-Onnekes gedaan heeft voor Groningen en Ten Boer. Mevrouw Huizenga werd vooral bekend door haar artikelen en lezingen over de folklore en geschiedenis van Groningen, zoals oude volkskunst, huwelijksgebruiken en knipkunst. Bekend zijn haar boeken met sprookjes van Trijntje Soldaats (1928) en Groninger Volksvertellingen van Minne Koning (1929). Huizenga-Onnekes heeft in de voormalige gemeente Ten Boer gewoond en was in 1913 medeoprichtster van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afdeling Ten Boer’.

Nadat het beeld onthuld werd liet Jan Huizenga weten heel tevreden te zijn met het eindresultaat: ”Ik wil mijn complimenten geven aan kunstenaar Wouter van Rossum”. Het beeld toont de knipkunst en de klederdracht van die tijd. (zie video)