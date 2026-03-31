Onderzoek: ‘Meer angst- en depressieklachten in Groningen door aardbevingen’

Inwoners van Groningen hebben vaker last van angst- en depressieklachten door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor het onderzoek gebruikten wetenschappers gegevens van Lifelines, gecombineerd met informatie van het KNMI over aardbevingen tussen 1986 en 2021.In die periode vonden meer dan duizend aardbevingen plaats.

Door deze gegevens te koppelen, konden de onderzoekers een duidelijk oorzakelijk verband aantonen. Tussen 2007 en 2021 gaat het om tienduizenden extra gemeten klachten in het getroffen gebied. Uit de analyse blijkt dat mensen die meer aardbevingen hebben meegemaakt, ook meer klachten rapporteren. Het gaat om klachten zoals somberheid, verlies van interesse, concentratieproblemen, rusteloosheid en spanning. Het zijn geen officiële diagnoses, maar wel duidelijke signalen van mentale problemen.

De onderzoekers waarschuwen dat de gevolgen lang kunnen aanhouden. Hoewel de gaswinning is gestopt, komen er nog steeds aardbevingen voor. Ook is de schadeafhandeling voor veel bewoners nog niet afgerond. Volgens het onderzoek kunnen herhaalde, kleinere aardbevingen een langdurige impact hebben op de mentale gezondheid.

De onderzoekers vinden dat bij grote energieprojecten niet alleen naar economische voordelen moet worden gekeken. Ook de gevolgen voor de gezondheid zijn belangrijk. Langdurige onzekerheid en stress moeten serieus worden genomen in beleid.