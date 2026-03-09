Ombouw Korreweg tot fietsstraat begonnen met bomenkap

Foto: Albert van der Berg

De werkzaamheden rond de ombouw van de Korreweg naar een fietsstraat zijn maandag begonnen met de kap van een aantal bomen.

Het gaat om bomen die al lange tijd slecht groeien. Ook wordt een aantal tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.

Naast de kap van de bomen zijn enkele voorbereidende werkzaamheden al ongeveer een maand bezig. De daadwerkelijke herinrichting wordt in drie fases uitgevoerd, met wisselende omleidingen per fase. In het voorjaar en de zomer van 2026 wordt gewerkt aan het deel tussen de Singelweg en de rotonde. Tijdens de bouwvak wordt de rotonde aangepakt. Vanaf september 2026 tot de zomer van 2027 is het deel richting de Oosterhamriklaan aan de beurt.

Omleidingen tijdens de werkzaamheden worden per fase bekendgemaakt. Fietsers en automobilisten moeten soms tijdelijk een andere route nemen. Alle woningen, winkels en instellingen blijven altijd te voet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden verandert het parkeren en de route tijdelijk.