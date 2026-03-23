OM wil Eenrumer (23) maanden achter de tralies voor reeks aanrandingen in Stad

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaat een 23-jarige man uit Eenrum in ieder geval acht maanden de cel in voor een reeks aanrandingen in Stad. Volgens het OM greep de man, gedurende 2023 en 2024, in de omgeving van het Hoofdstation, tientallen vrouwen bij de billen of in schaamstreek terwijl hij in de vroege ochtend naar zijn werk fietste.

Negentien vrouwen deden aangifte van aanranding, aldus RTV Noord. De aanrandingen zouden telkens op dezelfde wijze hebben plaatsgevonden: de vermeende aanrander benaderde de vrouw van achteren op de fiets, sloeg toe en reed rap weg. Een aantal slachtoffers wisten de man te fotograferen.

De aanrandingen vonden daarnaast telkens plaats terwijl de man van het station naar zijn werk reed in de vroege ochtend, zo bljkt volgens het OM uit gegevens van zijn ov-chipkaart.

In oktober 2024 werd de Eenrumer aangehouden. De man bekende een groot deel van de aanrandingen en claimt ze uit eenzaamheid te hebben uitgevoerd. Hij zou inmiddels therapie volgen.

De advocaat van de Eenrumer wil dat de man buiten de cel blijft, zodat hij daarmee door kan gaan. De rechtbank doet over een kleine twee weken uitspraak in de zaak.