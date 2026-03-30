OM eist zes jaar cel tegen Groningers voor brute overval op sekswerker uit Heerlen

Het Openbaar Ministerie Limburg wil dat twee Groningers voor zes jaar achter de tralies verdwijnen voor een gewelddadige overval op een 37-jarige sekswerker uit Hoensbroek. Het OM beschuldigt het duo van diefstal met geweld.

In de nacht van 27 mei vorig jaar drongen de 28 en 29-jarige Groningers de slaapkamer binnen van een 37-jarige sekswerker uit Hoensbroek. Een derde verdachte, een 29-jarige man uit Hoensbroek, speelde een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de overval. Hij zou de twee andere mannen informatie hebben gegeven over het slachtoffer en haar werkplek.

‘Weldoordacht en uitgekookt plan’

Het OM rekent het alle drie de verdachten zwaar aan dat zij een kwetsbaar slachtoffer in haar eigen omgeving hebben overvallen. De vrouw werkte in haar eentje en ontving in klanten in haar woning. De verdachten hebben onder het mom van een fake-seksafspraak het slachtoffer op een gewelddadige manier bestolen.

Het OM spreekt over een weldoordacht en uitgekookt plan en verwijst daarbij naar camerabeelden en informatie uit telefoons. Een of meerdere verdachten hebben met vuurwapens gedreigd en het slachtoffer geslagen. Ook is er gedreigd met het afknippen van een vinger en met verkrachting. De vrouw is ook gedwongen uitgekleed en vastgebonden. Het geweld stopte toen het slachtoffer erin slaagde een raam in te slaan en om hulp te roepen.

Zes jaar cel

De drie verdachten hadden verschillende rollen tijdens de overval, maar krijgen toch dezelfde strafeis: zes jaar. Ook moeten het slachtoffer volgens het OM een schadevergoeding krijgen.

De Groningse mannen worden ervan verdacht dat zij daadwerkelijk de woning binnendrongen en de vrouw hebben overvallen en dat zij hierbij bovengenoemd geweld hebben gebruikt. Bij de strafeis speelt mee dat de 28-jarige verdachte uit Groningen eerder in beeld is geweest bij het OM voor een woningoverval en wapenbezit. De 29-jarige verdachte uit Groningen is degene die de fake-seksafspraak maakte en ook daarna het contact met slachtoffer onderhield.

De 29-jarige man uit Hoensbroek is zelf niet in de woning geweest en heeft ook geen geweld gebruikt. De OM verdenkt hem van het medeplegen van diefstal met geweld. Deze verdachte heeft niet alleen belangrijke informatie over het slachtoffer aan de andere twee daders gegeven, hij heeft hen ook naar de woning gebracht en beneden bij de vluchtauto’s gewacht tot alles achter de rug was. “Zijn gedragingen voor en na de overval zijn doorslaggevend geweest”, stelde de officier. Verder speelt mee dat hij ook wordt verdacht van een straatroof in 2023 in Sittard.

De rechtbank doet op 13 april uitspraak in de zaak.