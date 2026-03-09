OM eist maandenlange celstraf voor mishandeling (dove) kinderen in Stad

Een 39-jarige man uit Leeuwarden krijgt, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, acht maanden celstraf opgelegd voor het fysiek en mentaal mishandelen van vier kinderen in Groningen en Leeuwarden.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag.

Volgens het OM mishandelde de man de twee kinderen van zijn vrouw en de twee kinderen die hij zelf met haar kreeg. De mishandeling van zijn eigen kinderen met de vrouw (beiden doof) zou zijn gebeurd omdat ze ongecontroleerd hard lawaai maakten. Zijn oudere stiefkinderen zou de man vooral psychisch hebben mishandeld door de spullen van de kinderen te vernielen en hen met de dood te bedreigen.

Niet alleen de moeder van de kinderen verklaarde tegen de man, ook een medewerker vond dat de kinderen zich angstig gedroegen bij hun bezoeken. In gesprekjes met de kinderen zouden ze hebben verteld over wat er thuis gebeurde.

De breuk tussen het stel vond uiteindelijk plaats tijdens de coronaperiode. De man zou overtuigd zijn van het einde van de wereld en wilde met de kinderen in een Pools bos gaan wonen. Toen de relatie daardoor eindigde, zou de man ook zijn ex-partner hebben bedreigd. Zowel de moeder als de kinderen worden nu psychisch behandeld voor wat ze hebben meegemaakt.

Van de acht maanden gevraagde celstraf vindt het OM vier maanden onvoorwaardelijk genoeg straf. Ook eist het OM in totaal zesduizend euro schadevergoeding voor de moeder en één van de kinderen. De advocaat van de man eiste vrijspraak, onder meer op basis van app-berichten uit het (voormalige) gezin. Over twee weken volgt de uitspraak van de rechter.