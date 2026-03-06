Noorderzon zoekt kunstenaars voor nieuw werk in de openbare ruimte

Foto: Daniek Snijder via Noorderzon

Noorderzon zoekt kunstenaars voor nieuwe projecten tijdens het festival in augustus. Met de open oproep Buitenkans wil het festival makers uit Groningen, Drenthe en Friesland de kans geven om nieuw werk te maken voor de openbare ruimte op het festivalterrein in het Noorderplantsoen.

Het programma is bedoeld voor kunstenaars die willen experimenteren met een optreden of performance in de stad. De organisatie richt zich vooral op makers die nog aan het begin van hun carrière staan. Ook kunstenaars die al langer werken en hun werk een nieuwe richting willen geven, kunnen meedoen.

Kunstenaars uit verschillende kunstvormen kunnen zich aanmelden. Het belangrijkste is dat het project een vorm van optreden bevat. Een volledig uitgewerkt plan is niet nodig. De organisatie zoekt vooral makers met nieuwe ideeën en lef om iets uit te proberen. De gekozen kunstenaars krijgen begeleiding van lokale en internationale experts en een vergoeding en geld om hun project te maken. Tijdens het festival kunnen zij hun werk meerdere keren laten zien aan het publiek.

Kunstenaars kunnen zich aanmelden door een motivatie, een korte uitleg van hun idee en een beknopt cv te sturen. Ook kunnen zij voorbeelden van eerder werk meesturen. Aanmelden kan tot 15 maart 2026 via buitenkans@noorderzon.nl. De open call sluit op 15 maart 2026. Na de selectie volgen in april gesprekken met de gekozen makers. Tussen april en juli werken zij aan hun project.

De 36e editie van Noorderzon vindt van 20 tot en met 30 augustus plaats op verschillende plekken in het Noorderplantsoen en in de binnenstad van Groningen.