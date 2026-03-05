Noorderpoort en Alfa-college starten nieuwe opleidingen in VR-bril-technologie

Foto: Noorderpoort

Noorderpoort en Alfa-college starten in studiejaar 2026/2027 met twee nieuwe mbo-opleidingen op niveau 4: Immersief ontwerper en Immersief technicus. De opleidingen worden gegeven op de Noorderpoort-locatie aan de Verzetsstrijderslaan.

De opleidingen sluiten aan bij de snelle groei van immersieve technologie. Met immersieve technologie stap je als het ware in een digitale wereld: denk aan een historische veldslag beleven met een VR-bril of oefenen in een digitale zorgsituatie.

De techniek wordt steeds vaker gebruikt bij festivals, musea, theater, zorg en onderwijs. Daarom is er meer vraag naar mensen die deze ervaringen zelf kunnen maken.

De opleiding Immersief ontwerper richt zich op creatieve ideeën, storytelling en belevingsontwerp. De opleiding Immersief technicus gaat over techniek, installatie en programmeren. Studenten leren zo zowel de creatieve als de technische kant van immersieve media.

Geïnteresseerden kunnen meer ontdekken tijdens de Open Dag op 18 maart.