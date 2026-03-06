Noordelijke mbo-scholen krijgen ruim tien miljoen voor programma om studenten te laten kiezen voor werk in de regio

Foto: Van links naar rechts: Carine Bloemhoff (wethouder van de gemeente Groningen en voorzitter van de arbeidsmarkt Groningen), Wim Moes (voorzitter College van Bestuur Alfa-college), Arwin Nimis (voorzitter College van Bestuur DCTerra), Regina Bouius (voorzitter College van Bestuur Noorderpoort).

Mbo-scholen in Groningen en Emmen starten samen een nieuw programma om jongeren beter te begeleiden bij hun studiekeuze en hun eerste baan. Daarvoor is 10,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld uit het Europese Just Transition Fund (JTF) via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Het programma Regionale kracht voor mbo-talent wordt uitgevoerd door DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college, die samen werken onder de naam DNA. Het project richt zich op mbo-studenten van 15 tot en met 27 jaar en heeft als doel jongeren te helpen hun talenten te ontdekken en hen beter voor te bereiden op werk in de regio.

Scholen gaan daarbij samenwerken met bedrijven om leerlingen uit het voortgezet onderwijs al tijdens hun studiekeuze kennis te laen maken met verschillende beroepen. Ook tijdens de mbo-opleiding krijgen studenten extra begeleiding. Bijvoorbeeld met virtual reality, zodat studenten een beter beeld krijgen van hun toekomstige beroep. Daarnaast krijgen studenten extra begeleiding bij de overgang van school naar werk en bij vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt.

Met deze aanpak willen de scholen voorkomen dat studenten uitvallen tijdens hun opleiding. Ook moet het ervoor zorgen dat meer jongeren na hun studie werk vinden in hun eigen regio. Dat is nodig, omdat er in Noord-Nederland veel vakmensen nodig zijn met een mbo-opleiding vanwege vergrijzing en personeelstekorten. De initiatiefnemers verwachten dat het project ook helpt om personeel te vinden in sectoren waar veel vraag naar is, zoals techniek, duurzame energie, zorg, agrifood en digitalisering.