Noodgreep bij Dorkwerdersluis: reparatie van 1,4 miljoen moet afsluiting vaarroute voorkomen

Bron foto: The Wolf / Flickr / CC-2.0-by

De Dorkwerdersluis is in dusdanig slechte staat dat op korte termijn maatregelen nodig zijn. Om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen, is een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro nodig.

De sluis, die stamt uit 1929 en het Reitdiep verbindt met het Van Starkenborghkanaal, vertoont ernstige gebreken. Zo zijn er rondom de sluis gevaarlijke spoelgaten ontstaan. Deze gaten ontstaan doordat water achter de muren stroomt, wat de stabiliteit van de kades direct in gevaar brengt. “Uit veiligheidsoverweging is de toegang rondom de sluis al afgesloten zodat de sluiskolk (de ruimte tussen de sluisdeuren waar schepen in liggen, red.) vanaf het land niet meer bereikbaar is. Vanuit de kolk wordt men met rood/witte borden gewaarschuwd niet aan land te komen.” Als er nu niet wordt ingegrepen, dreigt de sluis onveilig of onbruikbaar te worden.

Race tegen de klok

Gedeputeerde Staten willen de werkzaamheden met grote spoed uitvoeren. Het doel is om de sluis vóór 1 mei 2026 weer volledig operationeel te hebben, precies op tijd voor de start van het noordelijke scheepvaartseizoen. De klus gaat naar verwachting drie weken duren, waarin de sluis gestremd zal zijn. Om de overlast voor de pleziervaart te beperken, wordt gekeken of schepen aan het einde van de werkdag alsnog kunnen passeren.

Miljoenen

De financiering van de operatie is opvallend. De sluis was van 2014 tot 2023 in handen van Rijkswaterstaat, maar werd in dat jaar weer overgedragen aan de provincie Groningen omdat het object buiten het hoofdvaarwegennet valt. Bij die overdracht kreeg de provincie een ‘bruidsschat’ mee van 22 miljoen euro voor het toekomstige onderhoud van de sluis en de nabijgelegen Platvoetbrug. De huidige 1,4 miljoen euro voor het noodherstel wordt uit die reserve betaald.

Tijdelijke oplossing

Hoewel er nu anderhalf miljoen wordt uitgegeven, is dit slechts een tijdelijke oplossing. De werkzaamheden aan de kademuren en de elektrische installaties moeten de sluis voor minimaal tien jaar ‘in de vaart’ houden. Ondertussen wordt er al gewerkt aan een plan voor de verre toekomst: over vijf tot tien jaar moet de Dorkwerdersluis namelijk volledig worden gerenoveerd of zelfs helemaal worden vervangen. “Dit is ingrijpend en tijds- en kostenintensief waarbij een zorgvuldig verkenningstraject benodigd is. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels opgestart, en het duurt nog een aantal jaren voordat we over kunnen gaan tot de concrete uitvoering.”

De Provinciale Staten moeten binnenkort formeel instemmen met het vrijmaken van het budget, maar het provinciebestuur is vanwege de urgentie nu alvast met de voorbereidingen begonnen om te voorkomen dat de Staande Mastroute (De Staande Mastroute is een veilige binnenwaterroute door Nederland voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan zes meter, die de Noordzee vermijden, red.) dit voorjaar op slot gaat. Een goed alternatief voor omvaren voor dit type schepen is niet beschikbaar.