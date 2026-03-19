Nog geen aanhoudingen na steekincident Tussen Beide Markten

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht naar aanleiding van een ernstig steekincident in de nacht van woensdag op donderdag aan de Tussen Beide Markten.

Rond 01.20 in de nacht kreeg de politie een melding van het steekincident. Agenten troffen op straat een ernstig gewonde man aan. Het gaat om een 24-jarige inwoner van Groningen. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie gaat ervan uit dat er sprake is van één verdachte. Die ging er vervolgens te voet vandoor in de richting van de Waagstraat. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat mogelijk om een man met rossig haar. Hij droeg tijdens het incident donkere kleding.

De politie komt graag in contact met mensen die getuige waren van het incident of de verdachte hebben gezien. Wellicht is er ook beeldmateriaal waarop de verdachte te zien is. Deze mensen wordt verzocht contact op te nemen via 0800-6070 (Opsporingstiplijn), 0800-7000 (anoniem) of door een tip door te geven via politie.nl of meldmisdaadanoniem.nl.